È stata prolungata di altri 15 giorni la detenzione di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato il 7 febbraio all’aeroporto del Cairo mentre stava tornando in visita alla famiglia. Lo ha deciso la Procura per la Sicurezza dello Stato nella capitale egiziana, alla presenza di diplomatici italiani, dell’Ue e svizzeri, come ha comunicato uno dei legali del giovane, Hoda Nasrallah. Una decisione che segue la linea tracciata dal Tribunale del Riesame di Mansoura che il 15 febbraio non aveva accolto la richiesta di scarcerazione degli avvocati difensori. Incarcerazione confermata anche in una seconda udienza, il 22 febbraio. Leggi Anche Patrick Zaki trasferito nel carcere dove sono detenuti gli attivisti politici. Il 7 marzo udienza per il prolungamento della custodia cautelare

Uno dei due legali che difendono il 27enne, Walid Hassan, già mercoledì aveva previsto che un prolungamento “al 90%”. Le probabilità erano poi aumentate dopo che giovedì si è appreso del trasferimento di Zaki dalla prigione pubblica di Mansura al complesso carcerario di Tora, alla periferia sud del Cairo, dove vengono tenuti i prigionieri politici e i critici del regime di Abdel Fattah al-Sisi. Leggi Anche Zaki, in esclusiva sul Fatto.it il verbale di fermo. La difesa sporge denuncia per le torture e chiede di visionare i filmati dell’aeroporto

Tra le accuse mosse nei confronti del giovane, c’è quella di propaganda sovversiva su Facebook allo scopo di rovesciare il regime. Per sostenerla, i procuratori hanno presentato una serie di post social da un profilo che inciterebbero, secondo le forze di sicurezza locali, alla ribellione. Ma secondo la difesa, queste accuse si basano su un account Facebook falso, che riporta anche un nome diverso da quello del vero profilo social del ragazzo.