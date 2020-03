In totale la comitiva di italiani è composta da 23 persone. I primi a risultare positivi, dopo un primo caso di negatività al tampone, erano stati un uomo e una donna. Anche l’autista che li accompagnava si è ammalato. In totale nel Paese asiatico si registrano 28 casi

Non solo il medico e sua moglie, risultati positivi martedì, ma anche altre 14 persone che erano in comitiva con loro nel viaggio in India sono contagiati dal coronavirus. Il gruppo di turisti era arrivati in India da Lodi lo scorso 21 febbraio, partendo dall’Italia il giorno precedente, quindi prima dell’introduzione delle restrizioni e nelle stesse ore in cui veniva alla luce il focolaio tra Codogno e Castiglione d’Adda. Anche l’autista che li accompagnava si è ammalato.

In India, al momento, sono risultate positive al test in tutto 28 soggetti, 25 solo oggi. I primi tre che si erano ammalati sono guariti. In totale la comitiva di italiani è composta da 23 persone. I primi a risultare positivi, dopo un primo caso di negatività al tampone, erano stati un uomo e una donna.

Gli altri 21 erano stati posti in quarantena in attesa dei risultati, arrivati nelle scorse ore. Per 14 di loro il test ha dato risultato positivo. Oltre a loro, in India, si registrano altri 12 contagi, come annunciato dal ministro della Salute, Harsh Vardhan, che ha precisato che da un altro paziente malato di Covid-19 che aveva viaggiato in Italia sono derivati altri 6 casi di infezione.