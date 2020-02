È stata rintracciata a Bologna dalla Polfer la donna che ieri pomeriggio ha abbandonato un bimbo di un anno in carrozzina per strada a Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, la donna era salita su un treno alla stazione Termini di Roma diretto in Germania, a Monaco. La polizia l’ha arrestata a Bologna.

Le indagini sono partite dopo la segnalazione di un uomo che ha chiamato il 112. Decisivi per trovare la donna sono stati i filmati di sorveglianza di hotel e supermercati, acquisiti dagli investigatori per ricostruire il percorso e l’identità della sconosciuta. Giovedì pomeriggio intorno alle 17.30, le telecamere la riprendono tra via Principe Amedeo e via Carlo Cattaneo, mentre lascia il piccolo su un marciapiede tra i passanti e le auto che parcheggiano lì accanto. La giovane, cappotto scuro, cappuccio sulla testa, borsone e scarpe chiare ai piedi, poi si allontana con un’altra bambina poco più grande. Il bambino in carrozzina rimane solo circa 10 minuti prima di essere notato da un passante che l’accudisce fino all’arrivo dei soccorsi. La donna è stata arrestata con l’accusa di abbandono di minore mentre l’altra bambina che era con lei è stata affidata a una struttura di Cento, in provincia di Ferrara.