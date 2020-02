Nonostante le rassicurazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il numero dei paesi nel mondo che hanno introdotto restrizioni per chi arriva dall’Italia sono in continuo aumento. A Sono le Venti, la trasmissione condotta da Peter Gomez sul Nove, anche la testimonianza di un giornalista italiano in isolamento in Cina, proprio lì dove si è sviluppata la prima epidemia da Coronavirus: “Sto vivendo una condizione paradossale”

