Per via di un'ordinanza regionale i bar devono rimanere chiusi dalle 18 alle 6 del mattino: "Non contestiamo le decisioni prese dalla Regione, non abbiamo le competenze per farlo - si legge nella lettera aperta firmata da 50 gestori - ma chiediamo di considerare insieme all’urgenza sanitaria anche l’emergenza economica"

Da stasera i bar a Milano potranno tornare a stare aperti con servizio assistito al tavolo anche dopo le 18: lo prevede un ‘aggiornamento’ all’ordinanza di Regione Lombardia che, a causa dell’emergenza coronavirus, aveva imposto la chiusura di tutti i bar a partire dalle 18 fino alle 6 del mattino. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate. Per evitare assembramenti, il servizio bar dovrà essere gestito solo al tavolo dal personale e non direttamente al bancone.

Possono tirare un sospiro di sollievo i gestori dei locali, che hanno inviato una lettera aperta al sindaco Giuseppe Sala: “Le chiediamo di rappresentarci in questa emergenza che in pochi giorni ha catapultato l’intero settore del commercio, dei bar, degli spettacoli e degli eventi culturali in un baratro”. Un appello comune, firmato da oltre 50 gestori di locali milanesi per chiedere al Governo di essere inclusi nelle misure economiche a sostegno dei settori colpiti “per evitare un disastro in termini di fallimenti, posti di lavoro e riduzione del Pil cittadino oltre che regionale”.

Dalla Santeria al Magnolia, dal Cinemino alla Cascina Cuccagna, i gestori spiegano al sindaco: “Non contestiamo le decisioni prese dalla Regione, non abbiamo le competenze per farlo, anche se non comprendiamo alcune esenzioni attuate, ma quello che chiediamo in maniera accorata – sottolineano – è di considerare insieme all’urgenza sanitaria anche l’emergenza economica e sociale”. Da qui la richiesta di “attivare immediatamente ammortizzatori sociali e provvedimenti per azzerare gli adempimenti fiscali nell’immediato. Le chiediamo di far presente a Regione Lombardia e al Ministro della Salute l’importanza di stabilire regole chiare e ponderate per tutti gli operatori senza discriminazioni in un settore articolato come il nostro”.