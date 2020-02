Due mesi dopo il primo caso registrato a Wuhan, la città cinese focolaio dell’epidemia, il coronavirus è arrivato anche in Italia. Il numero dei contagiati è in costante aggiornamento e ha già raggiunto quota 322 persone, principalmente in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, a cui si aggiungono i primi casi registrati in Toscana e Sicilia. Gli unici casi nel Lazio sono i due cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma e il ricercatore italiano rientrato da Wuhan che però è stato giudicato ormai completamente guarito. Dei 322 contagiati, 114 sono ricoverati con sintomi, 35 sono in terapia intensiva, 162 sono in isolamento domiciliare.

Di seguito la mappa dei casi accertati nel nostro Paese:

LOMBARDIA – 240 CASI

Al momento, in Lombardia si registrano 231 casi contagiati e 9 decessi. L’area di Codogno e del suo ospedale è quella dove si concentrano la maggior parte dei casi: si tratta infatti – come ha fatto sapere l’assessore alla Sanità di Regione Lombardia Giulio Gallera – di operatori sanitari, pazienti che vi sono ricoverati o che comunque sono passati dall’ospedale di Codogno e parenti dei primi casi accertati. Proprio di Codogno sono il cosiddetto “paziente uno”, un uomo di 38anni, la moglie incinta e il “paziente tre”, un amico podista del primo. Il focolaio del Lodigiano coinvolge anche Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo. Casi accertati nella provincia di Cremona (Pizzighettone e Sesto Cremonese), in quella di Pavia (a Pieve Porto Morone). La prima vittima lombarda del coronavirus è una donna di 75 anni trovata senza vita nella sua casa di Casalpusterlengo.

A questi si aggiungono i primi casi a Milano, un 78enne residente a Sesto San Giovanni e ricoverato all’ospedale San Raffaele da una settimana e un uomo di Mediglia. Ci sono poi un ragazzo di 17 anni originario della Valtellina ma che studia all’istituto di Agraria Tosi di Codogno e tre contagiati nella Bergamasca.

VENETO – 45 CASI

Di questi, la maggior parte sono concentrati a Vo’ Euganeo, nel padovano, con 33 contagiati. Altri 4 all’ospedale di Mirano, 4 a Venezia e 4 tra Padova, Mestre e Treviso, dove in serata è deceduta da 76enne ricoverata in rianimazione

EMILIA ROMAGNA – 26 CASI

I contagiati sono stati presi in carico dall’ospedale di Piacenza in Emilia-Romagna. Cinque, di cui quattro cittadini lodigiani, riscontrati a Piacenza, e due cittadini della provincia di Parma (che si erano recati a Codogno), ricoverati in isolamento al reparto infettivi all’ospedale di Parma e in buone condizioni.

PIEMONTE – 3 CASI

Ricoverato all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino c’è il primo paziente risultato positivo al virus in Piemonte. Tuttavia “non è un focolaio piemontese, ma lombardo”, come ha spiegato l’assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi, precisando che si tratta di un uomo di 40 anni residente a Torino. Gli altri casi sono tre nella provincia di Cuneo, di nazionalità cinese, e due nella provincia di Torino di nazionalità italiana.

LAZIO – 3 CASI

I tre casi fin’ora registrati nella Capitale si riferiscono alla coppia di turisti cinesi ricoverati e al ricercatore, ormai completamente guarito e perciò già dimesso.

SICILIA – 3 CASI

Si tratta di turisti bergamaschi in vacanza: una donna ricoverata a Palermo per controlli, il cui tampone è risultato positivo. Altri due casi di positività riguardano il marito e un’altra persona che faceva parte del gruppo di 28 turisti arrivati sei giorni fa nel Capoluogo siciliano.

TOSCANA – 2 CASI

In Toscana invece sono due i casi positivi. Il primo a Pescia (Pistoia), riguarda un informatico di 49 anni rientrato giovedì sera da Codogno, dove ha soggiornato tre giorni per lavoro. Il secondo caso riguarda invece un imprenditore fiorentino di 63 anni che è stato trasferito all’ospedale Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), in isolamento.

LIGURIA – 2 CASO

Si tratta di una donna di 70 anni ora ricoverata all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, in isolamento nel reparto di Malattie Infettive, e un uomo di 54 anni, ricoverato all’ospedale di La Spezia, che era recentemente stato a Codogno. Il primo caso è stato individuato ad Alassio, ma la donna proviene da Castiglione d’Adda, nel Lodigiano.

ALTO-ADIGE – 1 CASO

Un 31enne altoatesino si trova ora ricoverato in isolamento a Bolzano.