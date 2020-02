Nuovo bollettino dell’istituto Spallanzani di Roma, dove sono arrivati i primi casi di coronavirus in Italia. “La rete infettivologica sta lavorando a pieno regime. Come ricorderete l’uomo cinese che è stato insieme alla moglie il primo caso in Italia possiamo oggi annunciare che si è negativizzato ed è in buone condizioni. Così come è negativo ed è in buone condizioni il giovane ricercatore che come ricorderete è venuto ospite allo Spallanzani da Cecchignola e sarà dimesso in data odierna”, afferma l’assessore del Lazio Alessio D’Amato: “Il marito della coppia cinese sta meglio è negativo ai test ed è uscito dalla rianimazione da qualche giorno. Attualmente è nel reparto in isolamento, non necessità di terapia, si alimenta e sta iniziando la riabilitazione motoria. La moglie è ancora in terapia intensiva, non è più intubata è a respiro spontaneo non ha bisogno di assistenza ventilatoria”, sottolinea Luisa Marchioni, vice direttrice della Terapia intensiva dell’Istituto. Ma il direttore, Giuseppe Ippolito rassicura: “Quello che funziona è il sistema. Questo ci deve far ben sperare per una replica anche in Lombardia. Le persone gestite tempestivamente sono in buone condizioni o sono totalmente guarite, non bisogna premere sull’allarmismo”.