Una station wagon Mercedes argento intorno alle ore 14.30 ha falciato la folla in processione. L'autista è stato arrestato, è un 29enne tedesco originario del posto. Secondo alcuni testimoni, il conducente si è diretto volontariamente contro i bambini, alcuni dei quali sono tra i feriti gravi. Annullate tutte le manifestazioni in Assia

Un’auto è finita sulla folla ad un corteo di carnevale a Volkmarsen nell’Assia tedesca e ha provocato oltre 30 feriti. Sette dei feriti sono in condizioni gravissime e tra di loro ci sono anche dei bambini. Testimoni oculari raccontano che una station wagon Mercedes color argento ha falciato un gruppo di persone intorno alle ore 14.30. Il veicolo ha proseguito la sua corsa tra la folla per oltre 30 metri. La polizia riferisce che l’autista è stato arrestato, è un 29enne tedesco originario del posto, ma anche una seconda persona è stata poi fermata, anche se non è chiaro se si tratti di un secondo sospettato o di un testimone. “Non riteniamo che sia stato un attentato, ma è stato un gesto intenzionale“, ha detto un portavoce della polizia citato dalla Dpa. Al momento viene escluso un movente politico, dato che il 29enne “non è noto come estremista”. Intanto sono state annullate tutte le manifestazioni per il carnevale in Assia.

Stando a quanto raccontano i testimoni ai giornali locali, l’autista ha aggirato la barriera che delimitava l’area della processione e poi ha proseguito a tutto gas verso la folla che camminava per il tradizionale corteo che si tiene alla vigilia di martedì grasso. I testimoni, scrive la testata locale rosenheim24.de, hanno avuto l’impressione che stesse prendendo di mira in particolare i bambini. La notizia però non è stata confermata dalle autorità. Gli inquirenti non vogliono diramare “notizie che non siano certe“.

Al corteo di carnevale partecipavano anche diversi vigili del fuoco che hanno subito assunto il coordinamento dei soccorsi. Sul posto sono poi arrivate ambulanze e anche un elicottero, mentre la polizia ha isolato la zona e sta cominciando a sentire i testimoni. Volkmarsen è una piccola città nel distretto di Waldeck-Frankenberg, nell’Assia settentrionale, con circa 6800 abitanti. Si trova a circa 30 chilometri da Kassel.