È stato bloccato a Lione, nel sud della Francia, un bus proveniente da Milano. Secondo i media locali lo stop del mezzo è scattato dopo che una passeggera ha chiamato la polizia, allarmata dalla “forte e anomala tosse” dell’autista del mezzo, bloccato all’autostazione di Perrache. Il conducente – un uomo di nazionalità italiana – è stato caricato in ambulanza e ricoverato in ospedale per effettuare le necessarie analisi dopo i sospetti di coronavirus: è quanto scrive LyonMag. Con lui, aggiunge la stampa francese, sarebbe stato ricoverato anche un altro passeggero affetto da sintomi di influenza, anche se meno marcati rispetto a quelli dell’autista. Anche gli altri passeggeri del pullman al momento “restano confinati”.

Il bus, proveniente da Milano, prima ha fatto tappa a Torino e poi ha effettuato due fermate a Grenoble: per questo, le autorità sta raccogliendo informazioni sull’identità delle persone che erano a bordo e che sono scese nella cittadina francese al confine con l’Italia. Secondo un portavoce della Direzione provinciale di Sicurezza Pubblica, la polizia è stata incaricata di stabilire un perimetro di sicurezza intorno al pullman. Dopo l’allerta lanciata dalla polizia, le autorità transalpine hanno immediatamente attivato il protocollo di emergenza: un medico del servizio Samu, inviato sul posto, ha deciso di ricoverare l’autista insieme all’altro passeggero apparentemente influenzato. Intorno alle 11 della mattina è intervenuta la Sécurité Civile, l’equivalente della Protezione civile francese, per portare da bere ai passeggeri bloccati.