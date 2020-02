“L’impatto economico? Potrebbe essere fortissimo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando alla sede della Protezione civile per fare un punto sull’emergenza coronavirus. Rispondendo alle domande dei cronisti, che gli chiedevano le ripercussioni economiche delle misure prese per fronteggiare il contagio, il premier ha precisato che “non siamo ancora in grado di fare valutazioni“, perché “non sappiano ancora quale sarà l’effetto contenitivo delle misure adottate”.”Siamo comunque pronti – ha assicurato – a fronteggiare un’emergenza economica”. Conte si è poi rivolto ai governatori delle regioni, facendo anche riferimento al presidente della Regione Marche, il quale oggi ha annunciato la chiusura delle scuole prima di essere smentito dallo stesso Conte. “Bisogna evitare che adottino fuori dalle aree di contagio iniziative autonome non giustificate. Non è possibile che tutte le regioni vadano in ordine sparso perché le misure rischiano di risultare dannose”

