“Il governo e la Regione Lombardia hanno stabilito delle regole per limitare la diffusione del Coronavirus. Queste regole non si discutono si applicano”. Lo dice alla cittadinanza il sindaco di Milano Beppe Sala in un video diffuso su Facebook. ”Doppiamo fidarci della loro competenza – ha aggiunto – dobbiamo fidarci della ratio di questa iniziativa. E cioè quella di aggredire la diffusione di questo virus. Il Comune di Milano cercherà di far funzionare i servizi al meglio. Al momento Polizia, trasporti sicurezza stanno funzionando”

