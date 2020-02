Sono pochi i dipendenti che lunedì sono andati al lavoro alle Generali Tower di Milano. Nell’edificio non entra chi ha la febbre ed è stato in zone focolaio. “La misurazione della temperatura corporea è una misura valida per tutelare la salute dei colleghi – spiega un dipendente – mi hanno inoltre fatto compilare un foglio dove mi si chiedeva se fossi stato in uno dei Comuni del Lodigiano”, conclude prima di entrare e di sottoporsi alla misurazione della temperatura”.