Tende davanti ai pronto soccorso di Torino per effettuare il pre-triage. Così ha deciso di organizzarsi la regione Piemonte per affrontare l’epidemia di Coronavirus. Nelle immagini gli uomini della Protezione Civile al lavoro davanti al San Giovanni Bosco di Torino. In questo modo, spiegano, sarà possibile fare una scrematura, prima che si entri dentro alle strutture, di chi è un ipotetico affetto da Coronavirus e chi si reca al servizio sanitario per altri motivi.