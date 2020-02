“Abbiamo adottato un decreto legge contenente misure in materia di contenimento per l’emergenza epidemiologica. Lo scopo è quello di tutelare il bene della salute degli italiani, che nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto”. Così il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa al termine del Consiglio straordinario dei ministri per decidere in merito all’epidemia da coronavirus. “Oggi ci siamo resi conto di dover adottare misure di contenimento. Potremo così intervenire dove già altre misure di cautela sono state adottate. Per impedire l’allontanamento dei cittadini dalle aree di focolaio”, ha continuato il presidente del Consiglio. E sulla possibilità di interrompere il trattato di Shengen che prevede la libera circolazione delle persone aggiunge: “Non ci sono i presupposti. Quando ragioniamo di controlli più accurati dobbiamo sempre tener conto della sostenibilità di queste misure che sarebbero sproporzionate. Vogliamo fare dell’Italia un lazzaretto? Non ci sono le condizioni perché si arrivi a questo né vogliamo arrivarci”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore