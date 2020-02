Almeno 8 persone sono morte in due diverse sparatorie avvenute in altrettanti locali di Hanau, città dell’Assia, nella Germania centrale. Cinque i feriti, tutti in modo grave. La stampa tedesca, che cita fonti di polizia, sottolinea che i locali presi di mira sono bar in cui si fuma il narghilè. E’ avvenuto tutto intorno alle 20: in un primo locale (nella Innerstadt, cioè il centro) l’autore dell’assalto a mano armata ha colpito e ucciso tre persone, poi ha guidato fino a un’altra zona, Kesselstadt, a circa tre chilometri, ed ha aperto di nuovo il fuoco in un altro “shisha-bar” (il nome con cui i tedeschi chiamano i bar in cui si può fumare il narghilè) e questa volta ha fatto 5 morti.

Una presunta terza sparatoria che sarebbe avvenuta a Lamboy – una zona ancora diversa della città – non è stata confermata dalle autorità e in ogni caso, secondo un portavoce della procura, qui non c’è nessuna vittima. Un video che circola su Twitter mostrava un presunto arresto, ma la polizia non ha confermato neanche questo. La polizia è intervenuta in forze sui luoghi delle tre sparatorie. Hanau viene sorvolata anche con degli elicotteri. Si cercherebbe un’auto scura, dalla quale sarebbero partiti i colpi, secondo una testimonianza.

Hanau si trova nel distretto di Main-Kinzig, a una ventina di chilometri a est di Francoforte sul Meno e conta circa 100mila abitanti.