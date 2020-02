“Se avessimo avuto allora i daspo per i corrotti non sarebbe stato necessario mettere tante persone in galera“. Antonio Di Pietro, tra i pm simbolo di Mani Pulite, sottolinea come all’epoca di Tangentopoli i magistrati hanno dovuto combattere la corruzione senza avere gli strumenti poi introdotti con la Spazzacorrotti. Lo fa intervenendo al Senato all’evento organizzato dal M5s sulla legge voluta dal ministro Alfonso Bonafede a un anno dalla sua approvazione. “Per evitare la reiterazione del reato, dicevo al corrotto ‘stai un po’ a pane e acqua” , dice Di Pietro, che poi parla anche delle sue dimissioni dalla magistratura: ” Se non mi dimettevo, entro 1-2 mesi sarei stato arrestato, perché mi hanno accusato di reati gravissimi”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Sei arrivato fin qui Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L'abbiamo deciso perchè siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un'informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa Sostenitore Oppure sostienici pagando con Google Sostienici con MANI PULITE 25 ANNI DOPO di Gianni Barbacetto ,Marco Travaglio ,Peter Gomez 12€ Acquista