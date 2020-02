Le Sardine tornano in piazza a Roma, sfidando Salvini che ha radunato i leghisti al Palacongressi dell’Eur. Sullo sfondo resta la crisi all’interno della maggioranza di governo, divisa sulla prescrizione e non solo. Fibrillazioni, quelle scatenate da Italia Viva di Matteo Renzi, che vengono bocciate da una dei volti più noti delle Sardine, la calabrese Jasmine Cristallo: “Renzi mette a rischio la tenuta dell’esecutivo e rischia di far un regalo a Salvini? Incosciente, francamente queste polemiche hanno stancato“, attacca.

Un giudizio in gran parte condiviso anche dalla piazza romana di Santi Apostoli, dove sono tornate le Sardine: “Basta, cerca solo visibilità”, spiegano alcuni. Altri sono convinti: “Finché avrà il 3% non farà cadere l’esecutivo“.