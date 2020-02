Nel day after dell'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Giuseppe Conte blinda la maggioranza e smentisce qualsiasi retroscena sulle manovre per la nascita di un esecutivo diverso da quello attuale. Anche il Colle manifesta "stupore" per i retroscena in cui si attribuiscono abusivamente intenzioni al Capo dello Stato riguardo alla situazione politica

Nessuna nuova maggioranza, nessun confronto per disegnare un governo senza Matteo Renzi. Anzi le forze dell’esecutivo rimangono quelle di oggi e guardano al 2023. Nel day after dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Giuseppe Conte blinda la maggioranza e smentisce qualsiasi retroscena sulle manovre per la nascita di un esecutivo diverso da quello attuale. La Presidenza del Consiglio ha diffuso una nota ufficiale per smentire tutte le ricostruzioni, apparse questa mattina sui giornali, relative alle presunte intenzioni del premier . “Si chiarisce che il presidente non è alla ricerca di altre maggioranze diverse da quella che attualmente sostengono il governo”. Da Palazzo Chigi, dunque, rilanciano l’esecutivo e aprono alla pace con i renziani. “Conte – continua la nota della presidenza – è impegnato con i tavoli di lavoro per l’agenda di governo 2023, tavoli a cui partecipano tutte le forze di maggioranza, Iv inclusa. L’unico pensiero del presidente è rilanciare l’azione di governo per far partire le tante riforme che il Paese aspetta”.

Palazzo Chigi smentisce quanto alcuni quotidiani fanno dire al premier, e cioè che sarebbe possibile una maggioranza senza Renzi. “In particolare – continua la nota – alcuni virgoletti, affermazioni e frasi che ieri sarebbero state scambiate, al Quirinale, nel corso del colloquio avvenuto tra il Presidente della Repubblica Mattarella e il presidente del Consiglio Conte sono esercizio di fantasia e le connesse ricostruzioni risultano arbitrarie“. Anche dal Quirinale è arrivato un comunicato per esternare lo ”stupore” che si è registrato sul Colle più alto di Roma dopo “le ricostruzioni apparse in qualche quotidiano, in cui, anche con virgolettati, si attribuiscono abusivamente intenzioni al Capo dello Stato riguardo alla situazione politica, con riferimento a uno degli incontri che avvengono frequentemente tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio”. In un modo come un altro per depotenziare di significato il “colloquio informale” di ieri. L’incontro tra Conte e Mattarella ha semplicemente fatto seguito ai contatti avvenuti nei giorni scorsi: con il capo dello Stato il premier ha semplicemente approfondito la situazione politica dopo le fibrillazioni che hanno interessato la maggioranza durante la settimana. Leggi Anche Governo, il premier Conte è salito al Quirinale per incontrare Mattarella

Per tre volte durante gli ultimi cinque giorni, Italia viva ha votato con la Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il casus belli è sempre lo stesso: la giustizia. Giovedì notte il Consiglio dei ministri ha approvato sia il lodo Conte bis sulla prescrizione che il ddl sulla riforma del processo penale senza le ministre d’Italia viva. Poco prima del Cdm, lo stesso Conte si era intrattenuto al telefono con Mattarella a testimonianza del fatto che il Colle è sempre stato informato duranto ogni passaggio di questi giorni ad alta tensione per l’esecutivo.

Uno scontro che nelle ultime ore sembra essere rientrato: Italia viva, infatti, potrebbe votare il decreto Milleproroghe. Ieri, però, il primo a tenere aperta la spaccatura è stato lo stesso Matteo Renzi: “Se Conte vuole cacciarci faccia pure”, ha scritto su Facebook attaccando direttamente il presidente del Consiglio. Un segnale chiaro che non sarà l’ex premier il primo a rinunciare, almeno pubblicamente e non subito, alla sfida sul tema della giustizia. Del resto, la riforma del processo penale è stata approvata, con tanto di lodo Conte bis sulla prescrizione, e Italia viva continua a minacciare che non voterà quella parte del testo una volta in Aula. Se è molto presto per parlare di crisi di governo, resta il fatto che i rapporti all’interno della maggioranza oggi sembrano molto logori e le voci sui presunti responsabili che potrebbero arrivare in sostegno del governo si fanno insistenti per tutto il giorno. Nella notte del Cdm senza i renziani Conte aveva deciso di esporsi con una sorta di ultimatum agli alleati perché “chiariscano” le loro intenzioni “davanti agli italiani”.

Venerdì, invece, il premier ha cercato di dare segnali di distensione, negando categoricamente di stare lavorando per un Conte ter: “Che senso avrebbe?”, ha detto. Alla domanda se si fida del senatore, ha aggiunto: “Non ho alcun problema con Renzi come con gli altri”. Perché “non è nel mio carattere”. “Se devo lavorare per realizzare il programma ho una tale responsabilità politica giuridica e morale che metto da parte ogni personalismo“. Poi dalla Calabria, dove era andato a presentare il Piano del Sud il premier ha usato toni distesi: “Le mie porte sono aperte”, ha tagliato corto. I retroscena però raccontano di una grande “irritazione” del presidente del consiglio che ora dovrà pensare a un modo per ricucire. Se ufficialmente i rapporti rimangono molto tesi, arrivano anche segnali diversi dai palazzi: Italia viva ha partecipato al tavolo per scrivere il programma su salario minimo con la ministra Nunzia Catalfo. Sono i tavoli citati da Conte per l’agenda di governo 2023, tavoli a cui partecipano tutte le forze di maggioranza, compresa Italia viva.