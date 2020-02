“Io possibile nuovo candidato leader M5S? Sono tra coloro che sostenevano che il movimento è maggiormente riconducibile a una rappresentanza eterogenea, quindi sono per un board più ampio”. Così Paola Taverna, senatrice M5S, intervistata a Sono le Venti, in onda dal lunedì al venerdì alle 19,55 sul Nove, risponde a Peter Gomez su una sua prossima candidatura come futuro successore di Luigi Di Maio alla guida del Movimento. “Ma in politica non servono dei leader?”, le chiede Peter Gomez. “La politica ha bisogno più di idee che di facce”, risponde la vicepresidente di Palazzo Madama. Poi, sul ruolo di Beppe Grillo e sulla sua assenza alla manifestazione organizzata per sabato a Roma contro il ripristino dei vitalizi, la Taverna assicura “lui è con noi che poi decida o meno di partecipare a una piazza”.

SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.