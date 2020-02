Blitz antiterrorismo in Germania in sei regioni. La polizia ha sgominato una cellula composta da cittadini tedeschi tra i 20 e i 50 anni

Blitz antiterrorismo in Germania in sei regioni. Dodici persone sono state arrestate perché accusate di far parte di una cellula di estrema destra. Sono tutti cittadini tedeschi tra i 20 e i 50 anni. Secondo gli inquirenti cinque di loro avrebbero fondato il gruppo per mettere a segno attentati contro politici, profughi e musulmani.

Per la procura federale i primi cinque componenti del gruppo avrebbero formato nel settembre 2019 la cellula con lo scopo di scuotere e alla fine superare l’ordine statale e sociale della Repubblica federale di Germania e di fatto creare una situazione “da guerra civile”. Otto indagati avrebbero fornito anche sostegno finanziario all’associazione e si sarebbero messi a disposizioni per procurarsi armi o di partecipare a futuri attacchi. Secondo il procuratore generale, i cinque uomini fondatori erano in contatto attraverso chat. Le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni nel Baden-Württemberg, in Baviera, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato e Sassonia-Anhalt.