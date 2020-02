Il presidente del Consiglio, di fronte alla minaccia di forfait delle ministre renziane al tavolo del governo per parlare della riforma della giustizia, ha avvertito gli alleati: "Qui i ricatti non sono accettati", ha detto, "così come penso di non farne io"

Italia Viva non parteciperà al Consiglio dei ministri in cui si parlerà di prescrizione? Giuseppe Conte: “Assenza ingiustificata, opposizione maleducata”. Matteo Renzi: “Assenza confermata, contro di noi attacco sguaiato”. Sale ancora di livello la polemica interna al governo sul tema della riforma Bonafede, con il presidente del Consiglio che di fronte all’ennesima minaccia dei renziani e al terzo voto di Iv con Fi-Fdi-Lega, ha deciso di abbandonare il ruolo di mediatore e ha criticato apertamente il comportamento degli alleati di governo. “Qui i ricatti non sono accettati”, ha continuato. “Fanno opposizione maleducata e aggressiva, credo che debbano un chiarimento agli italiani“. Dopo giorni di tensioni, nonostante l’intesa raggiunta al vertice di maggioranza di una settimana fa, il premier ha scelto di rivolgersi direttamente a Italia viva perché chiarisca le sue intenzioni. Un discorso che, sotto alcuni aspetti, ricorda l’ultimatum che il presidente del Consiglio fece agli allora alleati del governo gialloverde a inizio giugno scorso. “Il clima non può essere questo”, ha detto. A distanza di un paio di ore, alle 18.30 Matteo Renzi ha organizzato una diretta sulla sua pagina Facebook per rispondere al presidente del Consiglio. Con toni molto simili. Dopo aver confermato l’assenza dei suoi ministri al cdm, l’ex premier ha parlato di attacco sguaiato, sottolineando che comunque “non cadremo nella provocazione, anche perché fare il presidente del Consiglio è un mestiere difficile e può capitare di usare parole sbagliate”.

La posizione di Zingaretti: “Comprendo e condivido la preoccupazione di Conte” – L’intervento di Conte ha subito ricevuto il sostegno del segretario Pd Nicola Zingaretti: “Comprendo e condivido”, ha detto nel corso di una conferenza stampa al Nazareno, “la forte preoccupazione espressa poco fa da Conte, il suo richiamo alla serietà di tutta la maggioranza, per reagire a fibrillazioni che è giusto prendere sul serio e sulle quali si chiede una maggiore collegialità”. In generale però, il leader dem ha smentito ogni ipotesi di crisi di governo: “Non ho elementi per dire che siamo in presenza o alla vigilia di una crisi, che nessuno ha dichiarato. Conte ha richiamato tutti alle proprie responsabilità, è giusto porre domande, non per distruggere ma per risolvere i problemi”. Nonostante le dure parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Binetti non dovrebbero partecipare alla riunione di Governo.

L’intervento di Conte: “Qui i ricatti non sono accettati” – Conte, intervenendo a margine della celebrazione dei 73 anni dell’Ucid, ha iniziato criticando la scelta dei renziani di disertare i tavoli di confronto: “Il non sedersi al tavolo quando si ha un incarico istituzionale”, ha dichiarato il premier, “non sarebbe un fatto da trascurare, la riterrei un’assenza ingiustificata“. Per questo, ha aggiunto: “Credo che Iv debba darci un chiarimento, non al sottoscritto ma agli italiani”. E ha definito “surreale, paradossale“, l’atteggiamento di Italia viva. Atteggiamento che, ha sottolineato, “ci si aspetterebbe da un partito di opposizione che fa un’opposizione aggressiva e anche un po’ maleducata”. Alla domanda però se Conte stia cercando alternative, ha risposto: “Secondo voi è pensabile che un presidente del Consiglio che siede in una maggioranza si metta a cercarne un’altra? Questo non sono io”, ha detto.

Secondo il premier siamo di fronte a un vero proprio ricatto: “Qui i ricatti non sono accettati“, ha detto, “così come penso di non farne io. Non si può pensare di votare” un provvedimento “con le opposizioni”. Il riferimento è proprio agli eventi degli ultimi giorni e ai tre voti consecutivi di Italia viva con Fi-Fdi-Lega. “Da parte mia”, ha continuato Conte, “Italia viva è più che rispettata, se facessimo l’elenco delle misure approvate, quelle targate da loro sarebbero anche in vantaggio. Il clima non può essere questo, serve uno spirito costruttivo e mettere da parte gli smarcamenti. Io siedo sempre al tavolo e ascolto tutti”.

Conte ha anche ricordato la minaccia di alcuni giorni fa arrivata da Renzi e i suoi di una sfiducia dello stesso ministro della Giustizia: “Italia viva un giorno sì e l’altro pure dichiara che vuole produrre un atto di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede, Iv vota costantemente con le opposizione in questi giorni. A parte che alcune di queste iniziative sono illogiche, io sfido gli italiani a comprendere come può un compagno di viaggio minacciare la sfiducia di un ministro che non è solo il capo delegazione della principale forza di maggioranza relativa, ma è anche il ministro che abbiamo lodato tutti per la riforma del processo civile. E’ un ministro che si è intestato una riforma della prescrizione che a non tutti piace ed è già in vigore, ma attenzione: si può non condividere ma è per questo che ci si siede attorno a un tavolo e si lavora insieme. Il ministro Bonafede si è reso disponibile a superare quella norma, siamo arrivati a lodo Conte, poi a una mediazione ancora più avanzata”.

Secondo il premier, le recriminazioni di Italia viva non tengono conto con le mediazioni già raggiunte nella maggioranza: “Non c’è nemmeno più la norma Bonafede, quindi lo si insulta per cosa? Lo si sfiducia per cosa? Perché da giovane trascorreva qualche nottata in discoteca a fare il dj? Io l’ho conosciuto per aver fatto un dottorato di ricerca all’università di Pisa. Son tutte cose che da un partito di opposizione che volesse fare una opposizione aggressiva e maleducata si possono anche accettare, ma chiedo agli italiani: da un partito di maggioranza si possono accettare? Credo che Iv debba darci un chiarimento, ma non a me, a tutti gli italiani”.

Conte ha anche invitato a “non farsi distrarre dalle polemiche” e ha ripreso un discorso usato più volte ai tempi dell’insediamento del governo giallorosso, ovvero la necessità di usare “un linguaggio sobrio”: “Sempre più si avverte, ascoltando nel profondo i bisogni e le stanze del nostro popolo, il desiderio di riferimenti sicuri, l’urgenza di recuperare, sia nelle relazioni interpersonali, sia nella dimensione pubblica, soprattutto nella politica, un metodo e un linguaggio mite, sobrio, autentico, responsabile, rispettoso dello Stato e delle sue Istituzioni“.