“La situazione di Patrick George Zaki, studente in questo momento a Bologna grazie a Erasmus Mundus, è gravissima”, così in un intervento al Parlamento Ue, l’eurodeputato del Movimento 5 stelle, Fabio Massimo Castaldo, ha portato all’attenzione dell’emiciclo di Bruxelles il caso dello studente egiziano arrestato nel suo Paese. “Un ricercatore e un attivista che ha dedicato la sua vita a diritti uguaglianza, solidarietà e a criticare la negazione dei diritti umani nel suo paese – ha continuato Castaldo parlando di Zaki – Atterrato al Cairo venerdì notte per visitare la famiglia è scomparso per riapparire il giorno dopo a 120 km dalla capitale con evidenti segni di maltrattamenti fisici e violenze in un’aula della procura egiziana, arrestato e accusato di aver criticato il governo tramite social media”. L’eurodeputato ha poi evidenziato la somiglianza tra il caso di Giulio Regeni e quello di Patrick, che “hanno subito lo stesso trattamento”. Infine l’esponente del Movimento 5 stelle ha lanciato un appello al Parlamento: “Invito le istituzioni europee e la delegazione ad agire e a seguire il caso con la massima attenzione. E chiedo di aggiungere un dibattito”.

