L’avvocato Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni indagato anche nell’ultima indagine della procura di Milano su presunte attività di depistaggio per condizionare l’inchiesta sul caso Eni-Nigeria, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Amara deve scontare un cumulo pena di 3 anni e 8 mesi per le condanne inflittegli nei procedimenti relativi alle sentenze pilotate al Consiglio di Stato e al Sistema Siracusa, indagine che aveva svelato una sorta di accordo tra pm e avvocati per pilotare indagini e fascicoli. Leggi Anche Falso complotto anti-Descalzi, i pm: “Amara e i suoi complici interessati a proteggere l’ad di Eni. Volevano intralciare attività della procura”

Un anno fa erano arrivate le prime condanne sulle decisioni “pilotate” al Consiglio di Stato. E Piero Amara e l’avvocato Giuseppe Calafiore avevano patteggiato davanti al giudice per l’udienza preliminare Alessandro Arturi una condanna a 3 anni di reclusione il primo e 2 anni e 9 mesi il secondo per l’accusa di corruzione in atti giudiziari. I due erano stati arrestati nel febbraio del 2018 nell’ambito di una operazione congiunta tra le procure di Roma e Messina. Amara, che dopo l’arresto aveva iniziato a collaborare con gli inquirenti, era considerato il “regista” di una serie di episodi di corruzione per aggiustare sentenze anche davanti ai giudici amministrativi. Amara aveva patteggiato anche per il Sistema Siracusa una pena a un anno e due mesi in continuazione con la sentenza di Roma. Ora le pene sono diventate definitive, la Cassazione ha respinto ricorso dei suoi legali di sospendere l’esecuzione.