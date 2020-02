Il partito di governo della Germania resta senza una leadership. L’erede di Angela Merkel ha deciso di non candidarsi alla cancelleria per le elezioni del 2021 e di lasciare la presidenza della Cdu. L’annuncio al partito è arrivato questa mattina: Annegret Kramp-Karrenbauer ha spiegato di voler “organizzare la candidatura alla cancelleria per l’estate, di voler preparare il partito per il futuro e di voler poi lasciare la presidenza della Cdu”. È quanto riporta la Dpa citando fonti interne ai cristiano-democratici tedeschi. La decisione di Akk è una chiara conseguenza della forte debolezza della sua leadership divenuta evidente nel caso Turingia, il Land dove il presidente liberale Thomas Kemmerich era stato eletto con in voti di Fdp, Cdu e con l’appoggio esterno dell’estrema destra (AfD).Un’elezione diventata un caso nazionale che ha messo in luce l’incapacità di Kramp Karrenbauer di sapere imporre la propria linea.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore