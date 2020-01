Tutti i corpi dell’incidente in elicottero in cui è morto Kobe Bryant sono stati recuperati e tra questi è stato ufficialmente identificato anche quello della stella dei Lakers. Lo ha fatto sapere l’ufficio del coroner della contea di Los Angeles. Nello schianto sono morte nove persone, fra le quali anche Gianna Maria Bryant, la figlia del campione+.

La National Transportation Safety Board (Ntsb), l’agenzia investigativa indipendente del governo degli Stati Uniti che indaga su incidenti di questo tipo, ha pubblicato tramite i propri canali social un video girato con un drone sul luogo della tragedia avvenuta sulle colline di Calabasas, in California. I detriti dell’elicottero sono sparsi per centinaia di metri. Sono stati recuperati pezzi del motore e anche diversi oggetti personali, tra cui un tablet e un cellulare. Gli agenti della Ntsb hanno fatto sapere che l’elicottero non era dotato del sistema che avverte il pilota quando è troppo vicino al terreno ed era sprovvisto anche della scatola nera.

L’elicottero stava viaggiando “troppo basso” poco prima di schiantarsi a circa 30 miglia a nord-ovest dal centro di Los Angeles: è quanto emerge dall’ultima conversazione tra il pilota Ara Zobayan e la torre di controllo. Ed è in quella fase che sarebbe avvenuto l’impatto, mentre il pilota cercava di alzarsi in quota per evitare la nebbia che in quel momento era così fitta da costringere a terra gli elicotteri della polizia e che lo aveva già costretto poco prima a girare sei volte su se stesso sopra lo zoo della città californiana in attesa di un miglioramento della visibilità.