“Le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana? Un dirigente politico che dice queste porcate è veramente alla frutta. Ma poi è strano, perchè io ho stima di Fontana”. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), lo scrittore Giampiero Mughini commenta le discusse dichiarazioni del presidente leghista della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna.

L’opinionista poi si pronuncia sul giornalista Mario Giordano e su Salvini: “Non vedo certamente la trasmissione di Giordano. Onestamente, grazie a Dio, a quell’ora faccio delle cose molto, ma molto migliori. Ma lui faccia il suo mestiere, gli auguro tutto il bene. Certo, è un mestiere che non saprei definire: è un cabarettista di un genere particolare. Diciamo che non è particolarmente elegante e raffinato. È accusato di ospitare sempre Salvini e Meloni? Mica è l’unico. Su Salvini e Meloni ci campa la metà dei talk show italiani. Ma questo è lo spirito del tempo. Ricordo che questi talk show sono gli spettacoli meno costosi della tv italiana. La citofonata di Salvini? – conclude – Lui agisce nell’intento di persuadere non noi, ma gli italiani che non leggono un giornale per nessuna ragione al mondo. L’Italia è agli ultimi posti nella classifica dei lettori di libri. Ed è quello il pubblico a cui si rivolge Salvini. Per quelle persone la citofonata di Salvini è una trovata spettacolare. Siamo un Paese di analfabeti“.