“Per fare davvero i conti con la Shoah non dobbiamo rivolgere lo sguardo soltanto al passato. Perché il virus della discriminazione, dell’odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell’uomo. E debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano”. Così il presidente Sergio Mattarella nel “Giorno della memoria”, ricordando il carattere “unico e terribile” della Shoah, che diventa “monito perenne”. Fatti che, ha sottolineato ancora il Capo dello Stato, avvenivano “nell’indifferenza”, con il contributo, del regime fascista. “La persecuzione degli ebrei non fu, come a qualcuno ancora piace pensare, all’acqua di rose – ha detto poi Mattarella – Fu feroce e spietata. La metà degli ebrei italiani deportati nei campi di sterminio fu catturata dai fascisti senza l’intervento dei soldati tedeschi”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore