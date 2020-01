Podio tutto azzurro nelle discesa femminile di Bansko, in Bulgaria. A trionfare è Elena Curtoni che ha ottenuto il suo primo successo in carriera in Coppa del Mondo. La tripletta tricolore è completata dalle due compagne di squadra: seconda Marta Bassino, con un ritardo di 10 centesimi, e terza Federica Brignone, 14 centesimi più lenta della Curtoni.

Quarta posizione per la leader di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin. Brignone, che replica il posto di venerdì, si conferma al secondo posto nella classifica generale. Non è scesa dal cancelletto di partenza invece Sofia Goggia che ha dovuto rinunciare alla gara dopo la caduta di venerdì sempre in discesa. Ma il weekend bulgaro non finisce qui: grande attesa per il supergigante di domenica.

La tripletta italiana messa a segno sabato è la quarta nella storia della Coppa del mondo e la seconda in discesa: due anni prima a Bad Kleinkirchheim in Austria a trionfare erano Goggia, Brignone e Fanchini. Prima di loro l’impresa è riuscita a Brignone, Goggia e Bassino nel gigante delle finali di Aspen del marzo 2017, mentre 24 anni fa il tris Compagnoni, Panzanini e Kostner dominò il gigante di Narvik in Norvegia.