“Secondo me è giusto che la verità ce la dicano anche i nostri politici. In Egitto c’è al-Sisi, un regime forte, un dittatore. Le persone che vengono arrestate vengono spesso torturate, alcune violentate”, così il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez, durante la quinta puntata del nuovo programma di informazione Sono le Venti, sul Nove, alla vigila del quarto anniversario dalla morte del ricercatore italiano, Giulio Regeni. “Sappiamo tutti chi ha ucciso Giulio: è stato il regime. Per questo motivo arrivano notizie false o non arrivano durante le rogatorie – continua Gomez – È una verità acclarata, è inutile che continuiamo a dire di volere verità da al-Sisi. Non arriverà mai. Diteci anche se l’Italia è in grado o meno di interrompere i rapporti commerciali importanti con l’Egitto, abbiamo due giacimenti importantissimi di gas e rapporti commerciali delle nostre aziende per 500milioni di euro”. “Gli italiani non hanno paura della verità. Quattro governi ci hanno detto che era possibile averla. L’avremo forse, ma non da al-Sisi”, conclude Gomez.

