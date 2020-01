“Ritirare l’ambasciatore italiano al Cairo? Non è una decisione che compete a me ma al ministro degli Esteri, è chiaro che una riflessione importante va fatta perché dobbiamo avere risultati”. Con queste parole il presidente della Camera Roberto Fico, alla vigilia del quarto anniversario della morte del ricercatore Giulio Regeni, commenta la richiesta dei genitori del ricercatore italiano, scomparso il 25 gennaio 2016 in Egitto e ritrovato morto il 3 febbraio dello stesso anno. “Questa deve essere una questione di Stato che non deve essere mai abbandonata e il 2020 deve essere l’anno di Giulio”, ha continuato Fico, ricordando che, ad oggi, in Egitto non è iniziato alcun progetto.

