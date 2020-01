Tutti i ministri 5 Stelle convocati a Palazzo Chigi da Luigi Di Maio. L’appuntamento è per mercoledì mattina alle 10 e, sebbene non ci siano informazioni sul programma dell’incontro, sono sempre più insistenti i rumor su un possibile passo indietro del capo politico M5s. Voci parlamentari che comunque non fanno riferimento a tempi certi e che vengono smentite dalle fonti ufficiali. Sempre mercoledì, nel pomeriggio il leader sarà impegnato a presentare a Roma i nuovi facilitatori regionali del Movimento e, secondo alcune ricostruzioni, potrebbe essere il momento per un chiarimento circa il suo futuro nel Movimento. Tra le ipotesi che circolano in Transatlantico c’è anche quella che Di Maio possa decidere di arrivare agli Stati generali di marzo come “dimissionario” mantenendo fino all’assise M5s il suo ruolo di reggente.

