Per un cedimento della strada che si è verificato in via Marco Aurelio, vicino al Colosseo, un edificio di quattro piani con venti appartamenti è stato evacuato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. “I tecnici sono a lavoro per capire le cause dell’accaduto. La Protezione civile, grazie ad un accordo fatto con Federalberghi, ricollocherà da stasera tutte le persone che hanno bisogno di assistenza alloggiativa. Nessuno sarà lasciato in macchina o in strada”. A dirlo la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante il sopralluogo. “Nel palazzo ci sono circa 24 persone, anche bambini, ma saranno tutti tranquillamente ricollocati all’interno di strutture alberghiere nei paraggi proprio per limitare i disagi”.