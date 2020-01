È il momento della foto di gruppo alla Conferenza internazionale sulla Libia a Berlino. Tutti i leader, da Emmanuel Macron alla padrona di casa Angela Merkel, fino al presidente turco Recep Erdogan e al britannico Boris Johnson, sono già schierati. Manca solo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier al momento del suo arrivo cerca invano il suo posto in prima fila. Non trovandolo, poi, è costretto a ripiegare in seconda.

Video Twitter/Janusz Sibora