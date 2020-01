Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, “soprattutto Milano che è la sua città deve fare i conti con Bettino Craxi e anche il Paese deve farlo, ma soprattutto Milano”. Il sindaco lo ha spiegato nel corso della presentazione del libro di Claudio Martelli, ‘L’ antipatico. Bettino Craxi e la grande coalizione‘. Tra il pubblico anche l’ex sindaco di Milano Carlo Tognoli ed Elisabetta Sgarbi, editrice della Nave di Teseo.”Non è un tema per riconciliarci, ma un modo per riprendere dal passato qualcosa di cui abbiamo bisogno. Credo che sia il momento di fare i conti con la figura di Craxi e del Psi“, ha aggiunto Sala che poi ha precisato come il tema di dedicare una via di Milano all’ex leader del Partito socialista “potrebbe venire anche dopo ma comunque la ritengo una semplificazione”. Il sindaco ha proposto che ci sia “un serio dibattito cittadino su Craxi, addirittura in Consiglio comunale, dove lui è stato seduto. C’è bisogno di questo e sono disponibile anche a promuoverlo”

