Sulla prescrizione “non vedo rischi per il governo. Il presidente del Consiglio ha fatto una proposta e io mi sono preso la responsabilità di raccoglierla perché sono il ministro della Giustizia e devo tenere conto delle varie sensibilità nell’esecutivo. Ho chiesto agli uffici di scrivere un testo che prenda in considerazione questa proposta. Nell’ultimo incontro abbiamo deciso di portare questa riforma, che non contiene solo la prescrizione, in Consiglio dei ministri nel più breve tempo possibile, quindi massimo in una o due settimane. All’interno di questa riforma c’è un correttivo sulla prescrizione che fa la differenza tra assolti e condannati”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 commentando la proposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per la modifica della riforma della prescrizione.

Video Sky Tg24