I due omologhi italiano e libico si sono incontrati dopo lo strappo avvenuto in seguito alla presenza del generale della Cirenaica a Roma, l'8 gennaio. E il premier ha ribadito la linea italiana: rapida de-escalation e un'Europa compatta per fermare le interferenze esterne nel conflitto nel Paese nordafricano

Si ricuce lo strappo tra l’esecutivo italiano e il Governo di Accordo Nazionale libico di Fayez al-Sarraj. Dopo il rifiuto, l’8 gennaio, del capo del governo di Tripoli di incontrare Giuseppe Conte, a causa del meeting, poche ore prima, con il suo avversario in Libia, il generale Khalifa Haftar sostenuto da Russia, Emirati Arabi ed Egitto, il presidente del Consiglio ha incontrato a Palazzo Chigi il suo omologo sostenuto dalle Nazioni Unite. Una riappacificazione che si riassume in una frase pronunciata dal capo del governo italiano: “Noi non abbiamo agende nascoste”, rispondendo così a chi aveva ipotizzato il tentativo di arrivare a un incontro già nel corso dello scorso meeting con Haftar, l’8 gennaio. Poi Conte auspica un maggiore coinvolgimento dell’Unione europea, per non lasciare il Paese in mano alle ingerenze internazionali.

Conte: “Intervento dell’Ue è la massima garanzia per il futuro della Libia”

Il presidente del Consiglio ha esordito il suo intervento in conferenza stampa rivendicando la “coerenza” dell’Italia per quanto riguarda il dossier libico, segnando quindi la riappacificazione dopo i contrasti dei giorni scorsi: “Possiamo rivendicare come Italia e governo in particolare, una posizione lineare e coerente nel linguaggio, nelle azioni e negli obiettivi – ha dichiarato – L’Italia ha sempre linearmente, coerentemente lavorato per una soluzione politica, per contrastare l’opzione militare, ritenendo l’opzione politica l’unica prospettiva che possa garantire al popolo libico benessere e prosperità. Non abbiamo altri obiettivi, non abbiamo agende nascoste”.

Parole che da un lato rappresentano una mano tesa verso l’alleato al-Sarraj e, dall’altra, lanciano una frecciata ad altre potenze internazionali come Russia ed Egitto, ad alleati Nato, come la Turchia, e, addirittura, ad altri Paesi membri dell’Unione europea, come Parigi, con la quale si è avuta una divergenza di posizioni anche nel corso dell’ultimo incontro fra ministri degli Esteri di Italia, Francia, Egitto, Cipro e Grecia, dopo la quale Luigi Di Maio ha deciso di non firmare il documento condiviso perché “troppo sbilanciato contro al-Sarraj”. E anche Conte, nel suo discorso, ha mantenuto la linea del leader del M5s: “Ci adopereremo sempre più per un coinvolgimento ancor maggiore dell’Unione europea perché siamo convinti che questo intervento offra la massima garanzia di non rimettere le sorti future del popolo libico alla volontà di singoli attori. È la massima garanzia che si possa offrire oggi all’autonomia e all’indipendenza del popolo libico”. Tradotto: solo un’Ue unita, senza spaccature interne, può diventare un attore credibile e determinante nel dossier libico.

Il presidente del Consiglio ha dichiarato che il governo è “estremamente preoccupato per l’escalation. Gli ultimi sviluppi stanno rendendo il Paese una polveriera con forti ripercussioni, temiamo, sull’intera regione”. Bisogna “assolutamente fermare il conflitto interno e le interferenze esterne”. Un obiettivo, questo, a cui sta lavorando, spiega, insieme a Di Maio per arrivare a un “immediato cessate il fuoco per indirizzare il conflitto verso una soluzione politica”. Poi ha annunciato: “Abbiamo concordato (con al-Sarraj, ndr) di istituire una commissione per completare il processo delle compensazioni che si è bloccato nel 2014 con la guerra”.

Il premier ha poi concluso con un commento riguardo al recente incontro con Haftar: “Ho espresso tutta la mia costernazione per l’attacco, il 4 gennaio scorso, all’accademia militare d Tripoli”, ha dichiarato. E ha poi annunciato le sue prossime trasferte nella regione: “Lunedì sarò in Turchia, martedì in Egitto, ma ho già programmato colloqui telefonici con leader di governo e presidenti di vari Paesi che sono coinvolti nello scenario libico. Voglio continuare a tessere questa tela che deve portarci a una soluzione pacifica”.