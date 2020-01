“Ogni passeggiata spaziale ha sempre un’altissima componente di rischio, basti pensare che sei anni fa un’avaria alla mia tuta spaziale ha causato un’infiltrazione di acqua nel casco, mettendomi a rischio di perdere la vita“. Così l’astronauta Luca Parmitano ha confessato al premier Giuseppe Conte, durante una videochiamata dallo spazio con Palazzo Chigi, la sua disavventura che l’ha portato a rischiare la vita. “Sebbene le tre passeggiate spaziali di questa missione abbiano un livello di difficoltà molto superiore, non hanno avuto nessuna difficoltà tecnica, se non quella del lavoro stesso, messo in atto per la prima volta e progettato esclusivamente per questa attività”, ha detto Parmitano che ha poi ricordato il suo messaggio alle generazioni future, già comunicato in altri collegamenti video. “La responsabilità si avverte chiaramente, credo che la gente non segua me in quanto Luca Parmitano ma segua l’astronauta”, ha detto il comandante della Stazione Spaziale Internazionale. “Mi sento responsabile in quanto ambasciatore di valori italiani, europei e che riguardano il mondo in cui vivo” ha continuato, ricordando le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, durante il discorso di fine anno: “Ha parlato di speranza, ed io spero di dare la speranza a tutti di avere davanti la possibilità di raggiungere i propri obiettivi”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore