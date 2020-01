A Roma si torna a votare. Il Consiglio dei ministri ha individuato nel prossimo 1° marzo la data per lo svolgimento delle elezioni suppletive per il collegio uninominale n. 1 della XV Circoscrizione Lazio 1. Si tratta del collegio vinto da Paolo Gentiloni alle politiche del 2018. Il seggio alla Camera è stato lasciato libero dall’ex premier, che è stato nominato commissario agli Affari economici della commissione Europea guidata da Ursula Van der Leyen. Il Governo proporrà il primo giorno di marzo come data per le supplettivi al Presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali.

La notizia è contenuta nel comunicato del Consiglio dei ministri. Nella stessa riunione il governo ha sostituito Paola Galeone, prefetto di Cosenza finita sotto inchiesta per una presunta mazzetta: sarà sostituita dall’attuale prefetto a Isernia, Cinzia Guercio. Il Cdm è stato noltre sentito in merito all’approvazione della nomina a Direttore generale del Consiglio superiore della Banca d’Italia di Daniele Franco e a vicedirettore generale di Piero Cipollone. Il governo ha inoltre dato il suo via libera al decreto per lo spacchettamento del Ministero dell’Università: il premier Giuseppe Conte proporrà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la nomina dei due nuovi ministri. Giureranno con ogni probabilità domani, quindi, i nuovi ministri dell’Istruzione, Lucia Azzollina, e dell’Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi.