Con Brexit il popolo britannico mette a rischio anche al progetto Erasmus. La questione è stata definita ieri pomeriggio con la netta bocciatura di un emendamento alla legge di ratifica del divorzio da Bruxelles presentato dall’opposizione liberaldemocratica in una Camera dei Comuni ormai dominata dai conservatori di Boris Johnson dopo la vittoria elettorale del mese scorso. Con 344 voti favorevoli e 254 contrari, è stato bocciato l’emendamento ‘New Clause 10’, col quale il governo sarebbe stato obbligato ad aprire i negoziati con l’Europa per mantenere in vita dopo il 2020 – quando Brexit entrà in vigore – il progetto Erasmus+, che ha permesso a centinaia di migliaia di studenti in tutta Europa di trascorrere un periodo di formazione nei paesi comunitari. Da Downing Street, però, spiegano che il voto dei Comuni non segna la parola fine del programma: si tratta, dicono, di un tecnicismo relativo alla formulazione della legge di divorzio dall’Ue e l’Erasmus sarà oggetto di negoziazione “più avanti nella sede appropriata”.

La decisione della Camera bassa è stata aspramente criticata sui social, ma non è stato l’unico voto a scatenare le polemiche. Con 348 sì e 252 no, i Comuni hanno anche negato ai minori rifugiati non accompagnati di ricongiungersi ai famigliari arrivati nel Regno Unito. Oggi è atteso l’ok finale dei Comuni della ratifica, prima del passaggio di rito dell’iter della legge la settimana prossima alla Camera dei Lord, che molto probabilmente sarà in linea con quanto espresso dai Comuni.

MPs have voted against New Clause 10 being read a second time, by 344 votes to 254. This new clause would have required the Government to seek to negotiate continuing full membership of the EU’s Erasmus+ education and youth programme. — UK House of Commons (@HouseofCommons) 8 gennaio 2020

Il voto sull’Erasmus era annunciato, sullo sfondo della promessa del premier Tory di mettere fine alla libertà di movimento automatica con l’uscita dall’Ue e di cambiare in generale le regole del gioco sull’immigrazione (e anche quelle per chi viaggia), con una sostanziale equiparazione fra europei e non e un sistema a punti per il filtro degli ingressi basato in futuro come in Australia sull’esclusiva valutazione delle qualità degli aspiranti. Migliaia i commenti critici sui social da parte di accademici e docenti: per Paul Bernal, professore di legge della University of East Anglia, “chiunque conosca l’Erasmus sa quanto questa decisione si diabolicamente stupida, miope e controproducente”, mentre per l’autore e critico Peter Jukes, “l’attacco prima ai bambini rifugiati poi all’Erasmus conferma che Johnson vuole condurre le battaglie dell’estrema destra e specialmente contro i giovani perché sono quelli più lontani dai suoi valori”. Tra le centinaia di interventi social anche quello di Molly Scott, eurodeputata britannnica dei Verdi: per lei il voto che non rinnova il finanziamento del programma Eramus rappresenta “una tragedia per i giovani e la perdita di una enorme opportunità per le future generazioni“.