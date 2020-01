Il senatore del Movimento 5 stelle Mario Michele Giarrusso, sotto accusa per le mancate restituzioni, “moroso” ormai da un anno, è sicuro che non verrà espulso. “La mia cacciata scontata? Macché…”, taglia corto, rispondendo ai cronisti mentre lascia la giunta per le immunità del Senato, riunita per il caso Gregoretti e l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. “I soldi? Li ho accantonati per le spese legali“, aveva rivendicato il senatore Giarrusso. “Se lascio il M5s? No, non lo lascio. Io sono del Movimento, non scherziamo”, insiste. Nessun commento invece sul suo voto in Giunta, a differenza del Movimento 5 stelle che ha già annunciato di essere a favore dell’autorizzazione a procedere contro il leader della Lega.