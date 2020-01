Un uomo intorno alle 14 ha tentato di accoltellare tre passanti nel parco degli Hautes Bruyères a Villejuif, comune di 55mila abitanti vicino a Parigi. Secondo Le Parisien, uno dei colpiti sarebbe morto e due feriti sarebbero gravissimi. L’aggressore è stato ucciso dalla polizia vicino a un supermercato Carrefour in Avenue du Général-de-Gaulle, come conferma una fonte delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito, due agenti sarebbero rimasti feriti.

Sempre secondo Le Parisien una squadra di artificieri è stata spedita sul posto e tutti gli accessi al parco sono stati chiusi. Alcuni testimoni hanno riferito alla radio Rtl che l’aggressore, di aspetto caucasico, era a piedi nudi, indossava una djellaba, abito tradizionale del nord Africa, e che mentre colpiva avrebbe gridato “Allah Akbar“. Un funzionario del sindacato di polizia Sgp, Yves Lefebvre, ha detto che gli agenti hanno sparato ripetutamente all’aggressore perché temevano che l’uomo indossasse una cintura esplosiva e potesse farsi esplodere. Secondo BmfTv, l’uomo però non la indossava.

Secondo le prime immagini di videosorveglianza disponibili, l’uomo avrebbe agito da solo. Lo riferisce BfmTv, secondo la quale la polizia sta tuttavia verificando se l’uomo abbia avuto dei complici. Per questo motivo gli agenti stanno trattenendo tutte le persone che si trovavano nel centro commerciale dove l’uomo è stato abbattuto dalla polizia. Al momento le indagini sono state affidate alla procura di Creteil e non a quella per l’antiterrorismo.