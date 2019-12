A Montecitorio l'esecutivo ottiene il secondo via libera sulla legge di bilancio. Padoan (Pd): "Testo che guarda avanti, dà fiducia al Paese". Crippa (M5s): "Non è la manovra delle tasse ma quella che inizia a tagliare". Tutti i deputati di Fratelli d'Italia stanno intervenendo per un minuto a testa durante la discussione dei singoli articoli per allungare i tempi

La Camera conferma la fiducia al governo sulla manovra con 334 voti a favore, 232 contrari e quattro astenuti. Il 9 settembre scorso il voto che concesse la fiducia al governo Conte 2 a Montecitorio ottenne 343 sì. La procedura della Camera però, al contrario di quella del Senato, prevede che i deputati tornino ora a votare per l’approvazione definitiva della legge di Bilancio: in quel momento la manovra – che ha già ottenuto il sì di Palazzo Madama – diventerà legge. Il dibattito è in corso: devono essere discussi e approvati i singoli articoli, escluso il primo coperto dalla fiducia sul maxiemendamento. Tutti i deputati di Fratelli d’Italia stanno intervenendo per un minuto a testa sui singoli articoli: una manovra ostruzionista per allungare i tempi verso il via libera definitivo.

Il governo entro sera deve anche riunirsi per un consiglio dei ministri (già slittato alle ore 19) e, a seguire, un vertice a Palazzo Chigi per affrontare il “salvo intese“, ovvero il nodo ancora aperto riguardo al Milleproroghe, dopo che Italia Viva ha bocciato l’articolo 33 del decreto che punisce i concessionari autostradali inadempienti.

IL DIBATTITO IN AULA SULLA FIDUCIA – “Una manovra che guarda avanti, con un taglio delle tasse al netto dello stop alle clausole di salvaguardia”, ha detto nell’Aula della Camera Pier Carlo Padoan del Pd nel dibattito sulla fiducia sulla Manovra. “Si può e si deve fare di più. Andare avanti nelle riforme fiscali e nella lotta alla evasione. Siccome questa manovra dà fiducia al Paese avrà anche quella del Pd”, ha concluso. “Questa non è la manovra delle tasse ma quella che inizia a tagliare quelle sulle famiglie e sulle Pmi”, ha detto Davide Crippa del M5s intervenendo nel dibattito sulla fiducia. “Il M5s è al governo da un anno e mezzo. Il primo anno lo abbiamo dedicato a risolvere le emergenze sociali più stringenti”, ha concluso. “Sento l’opposizione dire che la manovra aggiunge 13 miliardi di tasse, ma se si prende la relazione tecnica si vede che le nuove tasse inserite ammontano a circa 1,2 miliardi su una manovra che sta poco sotto i 32, ampiamente compensati dai 3 miliardi di riduzione del cuneo fiscale. Ci sono poi misure importanti sulle famiglie e ai Comuni arrivano più trasferimenti di spesa corrente, non stangate”, ha detto invece Luigi Marattin di Iv nel dibattito sulla fiducia. “La legge di bilancio è stata il primo banco di prova superato del nuovo governo. Certamente siamo di fronte ad una legge di bilancio che avrà il vaglio in maniera ridotta alla Camera, un episodio che non deve più ripetersi“, ha detto nell’Aula il capogruppo di Leu Federico Fornaro. “Crediamo si sia fatto molto con questa legge di bilancio. L’impegno fondamentale – ha aggiunto – è stato rispettato: non far scattare le clausole di salvaguardia. Certo si poteva fare di più per esempio sul taglio del cuneo fiscale, però è un segno di inversione di tendenza, poi c’è l’abolizione della tassa più odiosa, da settembre, quella del super ticket sanitario: una battaglia vinta”.

“Se al Parlamento togliete il voto sulla manovra la democrazia parlamentare non esiste più“, ha detto nell’Aula della Camera la leader di Fdi Giorgia Meloni, sottolineando che il suo partito “non ha avuto un atteggiamento ostruzionistico, come prova il fatto che i nostri emendamenti siano stati la metà di quelli presentati dal Pd”. “E ai colleghi del Pd che l’anno scorso ricorsero alla Consulta denunciando la compressione dei tempi di esame parlamentare della Manovra dico: ma ora il Parlamento non conta più?”. Questa legge di bilancio “è chiaramente incostituzionale“, ha detto il presidente della commissione Bilancio di Montecitorio Claudio Borghi intervenendo nel dibattito sulla fiducia. “Questa manovra altro non è, con tutti i suoi micro interventi, se non una vera e propria legge mancia. Tanto vale che la facciamo come si faceva prima…”, ha concluso. “Può darsi che oggi il Governo incassi una fiducia sgangherata. Ma non avrete il nostro voto e non avete più la fiducia del Paese”, ha detto la capogruppo di Forza Italia Maria Stella Gelmini.