IL CONGRESSO A MILANO - L'ex ministro dell'Interno si presenta all'appuntamento che completa la transizione al sovranismo con il presepe sottobraccio: parla di "inizio di un bellissimo percorso". Evita la polemica con il fondatore, ma dice: "Bisogna aprire con intelligenza, con il 30% non si può ragionare come se avessimo ancora il 3%". Lo storico leader accolto da un'ovazione. Calderoli: "La Lega Nord continuerà ad esistere perché ha dei carichi pendenti con la Procura"

“La Lega Nord continuerà ad esistere perché ha dei carichi pendenti con la Procura”. Nel giorno del congresso che “svuota” la Lega Nord per l’indipendenza della Padania per lasciare spazio solo alla “Lega per Salvini premier”, è Roberto Calderoli a riconoscere perché la vecchia struttura continua a restare in piedi. “Ma avrà – aggiunge – anche un ruolo identitario, di 40 anni della nostra storia, un grande valore”. Leggi Anche Salvini manda in soffitta Nord e Padania: al congresso di Milano completa la transizione verso il nuovo partito sovranista

E a chi parla di un funerale, di fatto, per la storica formazione, risponde il fondatore Umberto Bossi, acclamato sul palco con una standing ovation: “Oggi non si chiude nessun partito. I giornalisti mi hanno chiesto se oggi è il funerale della Lega. Col cazzo il funerale, non c’è nessun funerale alle porte. La Lega – ha aggiunto – è il partito nazionale dei popoli del Nord e questo ormai tutti li hanno capito”. Lo storico leader, a differenza di Calderoli, non considera l’esistenza della Lega Nord per l’indipendenza della Padania come una necessità tecnica dovuta alla restituzione dei 49 milioni, ma una scelta politica: “Sono contento di dirvi che oggi non si chiude nessuna Lega, questo congresso nella sostanza dà la possibilità di avere il doppio tesseramento, sarà possibile essere iscritti alla Lega e alla Lega per Salvini”. E manda un messaggio, esplicito, all’ex ministro dell’Interno: “Questo glielo possiamo concedere, siamo noi che concediamo non è Salvini che ci impone. Salvini non può imporci un cazzo lo diciamo con franchezza. Le cose imposte non funzionano”. Di più: “Se Salvini vuole avere la possibilità di avere il simbolo della Lega nel partito che sta facendo, deve raccogliere le firme“.

Il segretario della Lega Salvini, che si è presentato al congresso con un presepe sottobraccio a favore di telecamera (video di Simone Bauducco), concede una battuta al fondatore (“Il sogno di Bossi non è morto”), ma non nasconde di avere un’idea molto diversa sul nuovo assetto, pur evitando la polemica: “Oggi è l’inizio di un bellissimo percorso, è il battesimo di un movimento che ha l’ambizione di rilanciare l’Italia nel mondo. Quando ho iniziato questo percorso sei anni fa con la Lega al 3% non avrei mai immaginato di avere l’onore e la fortuna di rappresentare il primo partito del Paese e una speranza per tutti gli italiani. Bisogna aprire con intelligenza, ma con il 30% non si può ragionare come se avessimo ancora il 3%. Ovviamente non subappaltando il movimento a portatori di voti dell’ultim’ora”.

Poi si è dedicato alla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Gregoretti, con nuovi attacchi ai giudici. Salvini sul caso Gregoretti: “Giudici attaccano non me ma la sovranità popolare”