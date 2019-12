Come sarebbe la Terra se l’acqua degli oceani scomparisse? Il risultato lo mostra lo scienziato James O’Donoghue, che attualmente lavora per l’Agenzia spaziale giapponese (Jaxa), e che in passato ha lavorato per la Nasa. La simulazione parte da un video dell’Agenzia americana del 2008 rielaborato da O’Donoghue. I continenti, in modo graduale, cambiano fisionomia fino a diventare irriconoscibili quando si prosciugano gli oceani che hanno una profondità che dai 2000 ai 3000 metri sotto il livello del mare.

Video Youtube/James O’Donoghue