Dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League, si è svolta a Nyon l’estrazione dei sedicesimi di finale dell’Europa League. . Si sono delineati così i primi scontri a eliminazione diretta della lunga strada verso la finale di Danzica. Anche questo sorteggio si è rivelato fortunato per le italiane.

La squadra allenata da Antonio Conte incontrerà il Ludogorets, che guida la lega bulgara. Partita che si prevede abbastanza semplice per l’Inter, che è stata eliminata dalla Champions League all’ultima giornata. La difesa interista dovrà però prestare particolare attenzione all’attaccante Claudiu Keșerü, che nel torneo ha segnato sei gol in undici partite ed è il secondo cannoniere del campionato bulgaro. Javier Zanetti ha detto ai giornalisti: “Dispiace la maniera in cui siamo usciti dalla Champions, ma ora ci dobbiamo concentrare”. Per il dirigente nerazzurro “deve diventare un obiettivo arrivare fino alla fine. La cultura del lavoro che stiamo approcciando è quella giusta”.

La Roma invece se la vedrà con i belgi del Gent, terzi nel loro campionato e qualificatisi come primi nel loro gruppo, senza neanche una sconfitta. La squadra allenata da Paulo Fonseca è invece arrivata seconda nel girone, ma può ben sperare per lo scontro a eliminazione diretta. Il dirigente Manolo Zubiria ha dichiarato: “Ci siamo messi l’obiettivo di arrivare fino alla fine”: Zubiria inoltre ha smentito l’ipotesi di una partenza di Alessandro Florenzi.

Ecco il tabellone completo dei sedicesimi di Europa League (andata 20/02/2020, ritorno 27/02/2020):

Wolverhampton (ING) – Espanyol (SPA)

Sporting Lisbona (POR) – Başakşehir (TUR)

Getafe (SPA) – Ajax (OLA)

Bayer Leverkusen (GER) – Porto (POR)

Copenaghen (OLA) – Celtic (SCO)

Apoel Nicosia (CIP) – Basilea (SVI)

Cluj (ROM) – Siviglia (SPA)

Olympiacos (GRE) – Arsenal (ING)

AZ Alkmaar (OLA) – Lask Linz (AUT)

Brugge (BEL) – Manchester United (ING)

Ludogorets (BUL) – INTER

Eintracht Francoforte (GER) – Salisburgo (AUT)

Shakhtar Donetsk (UCR) – Benfica (POR)

Wolfsburg (GER) – Malmö (SVE)

ROMA – Gent (BEL)

Rangers (SCO) – Braga (POR)