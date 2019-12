Alle ricerche hanno partecipato i carabinieri, il Soccorso alpino e la protezione civile. La famigliola è stata portata in ospedale per gli accertamenti ma le condizioni generali appaiono buone

È stata ritrovata la mamma che si era allontanata con i tre figli di 4 mesi, 6 e 8 anni. La famigliola è stata portata in ospedale per gli accertamenti ma le condizioni generali appaiono buone. La donna risultava scomparsa a Nerola, provincia di Roma al confine con quella di Rieti. Le ricerche sono scattate ad opera dei Carabinieri di Nerola e del Soccorso Alpino. Sul posto anche la Protezione civile. Per gli inquirenti un allontanamento volontario dopo una lite col marito.

#Lazio: il #SoccorsoAlpino sta intervenendo nel territorio del comune di Nerola, in provincia di #Roma, per le ricerche di una donna scomparsa insieme ai suoi tre figli minorenni. Sul posto anche i @_Carabinieri_ e i gruppi locali del @dpc. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/r957oJCJUC — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) December 15, 2019



Le ricerche, da parte ormai di centinaia di persone e anche con l’impiego dei cani “molecolari”, si sono concentrate attorno alle cascate Forra della Linguessa, nei monti degli Elci: un territorio impervio solcato da corsi d’acqua che hanno scavato canyon. La donna era stata vista con i bambini da un automobilista del paese che le aveva offerto un passaggio. Lei non aveva risposto all’invito, l’uomo come racconta sulla pagina Facebook della sindaca, Sabina Granieri, ha allertato i carabinieri.