Tetti imbiancati a Torino dove dalle prime ore di questa mattina sono cominciati a cadere i primi fiocchi di neve della stagione. Neve in pianura anche nel resto delle province piemontesi, dove si segnalano fenomeni intermittenti e di debole intensità. Si sta imbiancando anche a Milano, mentre la nevicata è molto più fitta in Valtellina e Valchiavenna.

A Torino i giovani di Fridays For Future, in occasione dello sciopero per il clima, attendono l’arrivo di Greta Thumberg. Il ritrovo è in piazza Castello a partire dalle ore 14.30.