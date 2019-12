Dopo l’episodio di razzismo nei confronti di Mario Balotelli, su cui sono state aperte due inchieste, e dopo l’interdizione dallo stadio del capo ultrà Luca Castellini fino al 2030, i tifosi dell’Hellas Verona sono protagonisti di un altro caso di razzismo. Questa volta all’interno del pub in cui sono soliti trovarsi. Sulle note di In the navy dei Village People, come mostra il video, iniziano a sventolare le bandiere della loro squadra e a cantare “niente negri… niente negri”. Non è chiara la data in cui è stato girato il filmato.

Video Twitter/Antonio Lacarbonara