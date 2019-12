Il caso del giornalista e collaboratore de IlFattoQuotidiano.it, Cosimo Caridi, denunciato due giorni fa per aver ripreso il fermo di un ambulante, è arrivato in Parlamento grazie alla denuncia di Filippo Sensi del Pd. Caridi si è sentito rivolgere da due agenti parole come “appena pubblichi il video verrai arrestato” e “senza divisa te la spaccherei (la telecamere, ndr) in testa”. “Parole minacciose e inaccettabili – ha detto il deputato dem – chiediamo al Campidoglio di assumersi le proprie responsabilità. È inquietante che accada un fatto del genere a un giornalista e videomaker, categoria che riscontra difficoltà nello svolgere il proprio lavoro”.

