“Un dibattito portato avanti in modo confuso rischia di indurre il sospetto, nei mercati e nelle istituzioni internazionali, che siamo noi stessi a dubitare dell’impegno assunto di mantenere il debito su un sentiero di piena sostenibilità: questo sì che sarebbe un modo per danneggiare il risparmio degli italiani“. Giuseppe Conte, poco più di una settimana dopo aver riferito alle Camere sulla riforma salva-Stati, ha ribadito la sua posizione e difeso il provvedimento nelle sue comunicazioni a una Camera mezza vuote in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre. Al termine, la maggioranza ha approvato con 291 voti a favore, e 222 contrari. Alle 15.30 dovrà esprimersi il Senato. La risoluzione dà mandato al premier di proseguire il negoziato nella logica di “pacchetto”, il premier ha ribadito che il nuovo trattato “non introduce alcun automatismo nella ristrutturazione del debito dello Stato” e in ogni caso “l’Italia non ha nulla da temere anche perché il suo debito è pienamente sostenibile“.

14 deputati M5s nonvotano, il senatore Lucidi annuncia voto il contrario al Senato – Le diserzioni M5s a Palazzo Madama sono state 14. Si tratta di Enrico Baroni, Emilio Carelli, Luciano Cillis, Gianfranco Di Sarno, Alessandra Ermellino, Francesco Forniciti, Stefania Mammì, Michele Nitti, Cosimo Pignatone, Eugenio Saitta, Simona Suriano, Patrizia Terzoni, Raffaele Trano, Andrea Vallascas. Nessuno voto contrario sulla risoluzione di maggioranza nel gruppo M5s. Tra i non partecipanti al voto sulla risoluzione di maggioranza anche Giorgia Meloni e Piero De Luca. Entrambi avevano fatto la dichiarazione di voto in aula a nome del gruppo, rispettivamente Fdi e Pd. La partita ora si sposta al Senato, dove la maggioranza è molto risicata. Il senatore Stefano Lucidi ha annunciato che voterà contro a Palazzo Madama. L’altro parlamentare 5 stelle che dovrebbe esprimersi per il no è Gianluigi Paragone.

Conte, nel corso del suo intervento alla Camera, ha anche avvertito: “Bisogna stare attenti a insinuare dubbi e paure nei cittadini italiani. Alcune delle posizioni che si sono delineate nel corso del dibattito pubblico hanno disvelato il malcelato auspicio di portare il nostro Paese fuori dall’euro-zona o, addirittura, dall’Unione europea. Se questo è l’obiettivo allora converrebbe chiarirlo in modo esplicito, affinché il dibattito pubblico sia trasparente e i cittadini italiani possano essere informati di tutte le implicazioni”. In ogni caso, al Consiglio europeo “la posizione del governo sarà sempre coerente con gli indirizzi delle Camere”. “Non è, questo, nella famiglia europea il tempo per dividersi o per lasciarsi dividere”, ha aggiunto Conte a Montecitorio. “Le tensioni internazionali, sia politiche sia economiche, impongono di proteggere l’economia europea e la dimensione sociale che rende unico al mondo il nostro continente. Ma proteggersi non significa rinchiudersi“.

Durante gli interventi che hanno seguito le comunicazioni di Conte, in Aula ci sono stati momenti di tensione e caos. Dai banchi del centrodestra i deputati hanno gridato “venduti” all’indirizzo dei dem mentre parlava la deputata Pd Lia Quartapelle, che a giugno fece un intervento critico sulla riforma del Mes. Dal canto suo Claudio Borghi ha accusato Conte di aver “offeso il Parlamento, umiliando Di Maio, che gli sedeva accanto”. “A giugno il mandato era solo uno, che quel trattato l’Italia non lo avrebbe firmato”, ha sostenuto. “Cosa non capiva? Cosa posso pensare se sento che il trattato è chiuso? Che lei è un traditore signor presidente, un traditore“.

La risoluzione: “Mantenere logica di pacchetto, pieno coinvolgimento Camere” – Intanto la maggioranza ha trovato nella notte un accordo sul testo della risoluzione. “Assicurare la coerenza della posizione del governo con gli indirizzi definiti dalle Camere, e il pieno coinvolgimento del Parlamento in tutti i passaggi del negoziato sul futuro dell’unione economica e monetaria e sulla conclusione della riforma del Mes“, è uno dei passaggi chiave del testo, che dà mandato al premier di proseguire nella logica di ‘pacchetto‘ con unione bancaria e garanzia dei depositi. E chiede ovviamente di “escludere qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico“. Si punta poi a “escludere interventi di carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di banche e istituti finanziari e comunque la ponderazione dei rischi dei titoli di stato attraverso la revisione del loro trattamento prudenziale“.

In ogni caso “ci sarà un nuovo round in Parlamento a gennaio, prima del prossimo Eurogruppo”, fanno sapere fonti del Movimento 5 Stelle. “Ogni decisione verrà presa ascoltando le Camere, non firmeremo nulla al buio”. A livello Ue una decisione importante è già stata presa: la firma del nuovo trattato è rinviata all’anno prossimo, a valle di alcuni approfondimenti tecnici. L’accordo tra i governi è dato per chiuso. Ma in Italia la materia resta incandescente sul piano politico, con le opposizioni che continuano ad attaccare e la Lega che raccoglie firme in piazza per fermare la riforma.

“Proporre assicurazione comune dei depositi” – La maggioranza impegna il governo a “proporre nelle prossime tappe del negoziato sull’Unione bancaria l’introduzione dello schema di assicurazione comune dei depositi (Edis), di un titolo obbligazionario europeo sicuro (cosiddetto common safe asset – ad esempio eurobond) e di una maggiore ponderazione di rischio delle attività di livello 2 e livello 3 (strumenti maggiormente illiquidi), che sia legata al loro grado di concentrazione sul totale degli attivi del singolo istituto di credito”. Nel testo, 8 pagine in tutto, si rimarca anche l’impegno ad “assicurare la coerenza della posizione del Governo con gli indirizzi definiti dalle Camere, e il pieno coinvolgimento del Parlamento in tutti i passaggi del negoziato sul futuro dell’unione economica e monetaria e sulla conclusione della riforma del Mes”. In particolare, si prevede “il pieno coinvolgimento del Parlamento in un’eventuale richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità con una procedura chiara di coordinamento e di approvazione“.

Di Maio: “Finché non avremo quadro chiaro non si firma” – La logica di pacchetto non basta per soddisfare alcuni parlamentari 5 Stelle molto critici nei confronti della riforma, anche se il capo politico Luigi Di Maio assicura che di aver visto il gruppo “compatto” e fonti interne smentiscono dissidi. Il leader saluta l’accordo di maggioranza sul Mes secondo “una logica di pacchetto” ma ribadisce che per quanto riguarda l’approvazione della riforma “finché non avremo un quadro chiaro della situazione non si firma e non si approva niente”. Abbiamo ottenuto, ha detto, che prima dei prossimi passaggi sul Mes a gennaio o febbraio “si torni in Parlamento e che questo venga pienamente coinvolto. E anche questo è dentro la risoluzione” di maggioranza. “L’Italia deve essere sicura al 200% e come ministro degli Esteri mi accerterò di questo prima di qualsiasi firma”. Leggi Anche Fondo salva Stati, cosa ha ottenuto Gualtieri nella trattativa sulla modifica delle clausole che possono facilitare la ristrutturazione

Baretta: “Polemiche stemperate, maggioranza può presentarsi unita” – “Le polemiche si sono stemperate. Questo è un percorso che non porta alla crisi, bensì a un assestamento del governo”, dice in un’intervista al Corriere della Sera il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta. “Non sto minimizzando quanto accaduto, ma voglio dire che ci sono alcune condizioni, come la flessibilità sui conti pubblici ottenuta da Bruxelles, che conviene utilizzare nel migliore dei modi per proseguire con questo progetto politico. Mi pare che in queste settimane i toni e gli argomenti della discussione siano stati fin troppo caricati. Nel frattempo la scelta del governo di incaricare il ministro dell’Economia Gualtieri affinché trattasse per ottenere più tempo ha dato dei buoni risultati. Così come è positivo avere fatto chiarezza sull’esclusione dell’automatismo in caso di ristrutturazione del debito. Mi pare ci siano una serie di elementi che consentono alla maggioranza di presentarsi in Parlamento in modo unitario”.